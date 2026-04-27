AK Parti eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti

Sivas siyasetinin tanınan isimlerinden, biri olan 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar kamu ve siyaset alanında görev yapan, 22. ve 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın'dan acı haber geldi. 

HAYATINI KAYBETTİ

Açıkalın'ın 75 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. 

Siyaset hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulunan Açıkalın’ın vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Açıkalın'ın ölümüne ilişkin bir mesaj yayınladı. 

Çelik mesajında, "22. Ve 23’üncü dönem Milletvekilimiz, beraber zorlu yollar yürüdüğümüz Mehmet Mustafa Açıkalın’ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Değerli ailesine ve Ak Parti ailemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun…" ifadelerine yer verdi. 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Merhum Mehmet Mustafa Açıkalın için düzenlenecek cenaze programının detayları da açıklandı.

Buna göre Açıkalın’ın cenazesi, 28 Nisan 2026 Salı günü İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Merhumun Ihlamur Kuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...
Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı
Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı
Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı
Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı: E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına!
Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı: E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına!
Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor
Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında fırsat tepti
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında fırsat tepti
ABD'den Netanyahu'yu çıldırtacak açıklama: Gazze'de soykırıma yol açtı
ABD'den Netanyahu'yu çıldırtacak açıklama: Gazze'de soykırıma yol açtı
Akın Gürlek: 27 Nisan E-muhtırası, millet iradesine açık bir müdahale girişimiydi
Akın Gürlek: 27 Nisan E-muhtırası, millet iradesine açık bir müdahale girişimiydi
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
CHPli Kesici’nin anket paylaşımı tartışma yarattı! İsmail Saymaz: Bu CHP milletvekiline yakışır mı?
CHPli Kesici’nin anket paylaşımı tartışma yarattı! İsmail Saymaz: Bu CHP milletvekiline yakışır mı?
CHP'li Yalım'ın bir skandalı daha ortaya çıktı: Adnan Oktar'ın avukatları...
CHP'li Yalım'ın bir skandalı daha ortaya çıktı: Adnan Oktar'ın avukatları...
Toplantı sona erdi! Fenerbahçe'den Tedesco ve Ederson kararı
Toplantı sona erdi! Fenerbahçe'den Tedesco ve Ederson kararı