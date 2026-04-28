Bakanlardan yangınlara karşı koordinasyon mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte olası yangın risklerine karşı hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte gerçekleştirdikleri Olası Yangın Risklerine Karşı Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Çiffçi, "Yeşil vatanımızı ve vatandaşlarımızın can güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu süreçte; risk haritalarını, tahliye planlarını, sahadaki ekip ve ekipman kapasitemizi ve kurumlar arası eşgüdümü bütüncül bir yaklaşımla ele aldık." ifadelerini kullandı. 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması şöyle oldu:

KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK 

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile birlikte Olası Yangın Risklerine Karşı Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdik. 

MÜDAHALE KAPASİTESİNİ YENİDEN DEĞERLENDİRDİK 

Yeşil vatanımızı ve vatandaşlarımızın can güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu süreçte; risk haritalarını, tahliye planlarını, sahadaki ekip ve ekipman kapasitemizi ve kurumlar arası eşgüdümü bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; AFAD’ın koordinasyonunu, Emniyet ve Jandarmamızın sahadaki görevlerini ve 112 Acil Çağrı Merkezlerimizin müdahale kapasitesini yeniden değerlendirdik. 

AMACIMIZ VATANDAŞLARI HER ŞARTTA YALNIZ BIRAKMAMAKTIR  

Amacımız; yangın başlamadan tedbiri güçlendiren, anında müdahaleyi esas alan ve sahada güçlü koordinasyonu sağlayan bir anlayışla hareket ederek vatandaşımızı her şartta yalnız bırakmamaktır.

Bakan Yardımcılarımızın, Valilerimizin ve ilgili kurumlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Sayın Bakanımıza ev sahipliği, iş birliği ve bu ortak mücadeleye kattığı güçlü irade için şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızın ülkemiz ve yangınlarla mücadele kapasitemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TAV Havalimanları 19 milyon yolcuya hizmet verdi
TAV Havalimanları 19 milyon yolcuya hizmet verdi
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastanelerin satıldığı' iddialarına yalanlama
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hastanelerin satıldığı' iddialarına yalanlama
Fenerbahçe yönetiminden seçim kararı!
Fenerbahçe yönetiminden seçim kararı!
Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanıyor! Marco Rubio: Bunu tolere edemeyiz
Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanıyor! Marco Rubio: Bunu tolere edemeyiz
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Katar’da, ABD’ye ait El-Udeyd Üssü’ne askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü
Katar’da, ABD’ye ait El-Udeyd Üssü’ne askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü
Trump, İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı
Trump, İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir Adam Yaratmak filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir Adam Yaratmak filminin galasına katıldı
Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu
Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti
Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti