Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından beşinci sıradaki Beşiktaş puanını 56'ya, son sırada yer alan Fatih Karagümrük ise 21'e yükseltti.
Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşacak. Fatih Karagümrük de sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Beşiktaş 0 - 0 Fatih Karagümrük
90'Son düdük geldi ve maç 0-0 berabere sona erdi.
90'Karşılaşmanın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.
73'Ceza yayının gerisinde topla buluşan Ndidi uzaktan kaleyi düşündü. Ndidi'nin vuruşunda top kalecide kaldı.
58'Taylan sağ kanattan içerşi ortaladı. Ceza sahasında hava topuna çıkan El Bilal ve Oh yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
52'Rıdvan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Rashica'nın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
37'Ceza yayının sağında topla buluşan Olaitan'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.
25'Olaitan sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Rashica'nın vuruşunda top yandan auta gitti.
19'Dönen topa Serginho gelişine vurdu. Serginho'nun ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Vasquez gole izin vermedi.
19'Bartuğ ceza yayının sağından kaleyi düşündü. Bartuğ'un şutunda top direkten döndü.
9'Sağ kanattan son çizgiye inen Rahica içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
6'Mladenovic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Barış'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük ilk 11'ler
Beşiktaş: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Bartuğ, Berkay, Barış, Traore, Larsson, Serginho