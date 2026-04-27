Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında fırsat tepti

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Berkan Kutlu’nun golleri galibiyeti getirirken, Trabzonspor’un tek sayısı Augusto’dan geldi ve bu sonuçla Konyaspor puanını 40’a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Medaş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Konyaspor'un gollerini 32 ve 39'da Berkan Kutlu kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 79'da Augusto'dan geldi.

Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 40'a yükseltti. Trabzonspor ise 65 puanda kaldı ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada 2. sıraya yerleşme şansını kaybetti.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Konyaspor 2 - 1 Trabzonspor

90'Mücadeleyi Konyaspor 2-1 kazandı.

90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

84'GOL İPTAL! Konyaspor'un Gonçalves ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

79'GOL! Augusto topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Pina'nın yaptığı ortaya iyi yükselen Augusto, kafayla topu direğin dibinden ağlara gönderdi.

66'Sağ çaprazda topla buluşan Augusto'nun sol ayağıyla vuruşu üstten auta gitti.

61'Sağ kanattan Nagalo, atağa katıldı. Nagalo'nun içeri çevirdiği topa Bardhi'den önce savunma ayak koydu.

56'Trabzonspor bu dakikalarda baskısını artırdı.

49'Sol taraftan yapılan ortada Onuachu yükselirken yerde kaldı. Nijeryalı oyuncu penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

40'GOL! Berkan Kutlu topu ağlara gönderdi. Bardhi'nin pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Berkan, dar açıdan sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

32'GOL! Berkan Kutlu topu ağlara gönderdi. Olaigbe'nin ceza sahası dışından vuruşunu Onana çıkardı. Dönen topu kale sahası önünde Berkan tamamladı ve Konyaspor 1-0 öne geçti.

14'Trabzonspor etkili geldi. Onuachu ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kaleciden sıyrılmak isteyen Onuachu'nun vuruşu savunmadan döndü.

11'Sol kanattan savunma arkasına sarkan Berkan, topu penaltı noktası üzerindeki Marko'ya çıkardı. Marko'nun vuruşunu son anda Onana çıkardı, dönen topa Muleka vurdu ancak Onana bir kez daha gole izin vermedi.

9'Deniz Türüç, sağ kanattan sıfıra inip ortasını açtı, savunma son anda topu kornere attı.

5'Sağ kanattan Muçi'nin yaptığı ortaya Onuachu kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Konyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.

