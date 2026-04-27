GÜNCEL

Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı

Paylaşımı nedeniyle inceleme başlatılan Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'e yönelik bir paylaşım yapan CHP milletvekili Umut Akdoğan'a Kaymakam Eligül'den "Kes lan" yanıtı geldi. Kaymakam Eligül'ün bu paylaşımdan sonra hesabı kilitlediği görüldü.

Ankara’nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamaları sırasında yaşandığı öne sürülen bir kriz, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla büyüyerek siyasi tartışmaya dönüştü.

Ayaş Belediyesi’nin basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı yönündeki tartışmalar üzerine Kaymakam Eligül sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ancak söz konusu paylaşım kısa süre sonra silindi.

Eligül’ün silinen mesajında, “Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir, uzaylılar mı?” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

VALİLİKTEN İNCELEME KARARI

Tartışmaların büyümesi üzerine Ankara Valiliği devreye girdi. Valilikten yapılan açıklamada, Ayaş Kaymakamlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 23 Nisan kutlamaları kapsamında yaşanan olaya ilişkin gerekli değerlendirmenin yapılacağı ifade edildi.

KAYMAKAM ELİGÜL BU SEFER DE "KES LAN" ÇIKIŞIYLA GÜNDEMDE

Konuya ilişkin bir açıklama da CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’dan geldi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eligül'ü gündemde tutacaklarını belirterek "Ayaş Kaymakamı, seni unuttuk sanma. TBMM'de de senin ve senin gibilerin hadsizliğini konuşacağız bu hafta" dedi. 

Bunun üzerine Kaymakam Eligül’ün, Akdoğan’ın paylaşımını alıntılayarak “Kes lan!” şeklinde yanıt verdi.

Söz konusu paylaşımın da daha sonra silindiği öne sürülürken ve Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül’ün sosyal medya hesabını kilitlediği görüldü.

