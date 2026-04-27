Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem’in savcılık sorgusu tamamlandı. Şüpheliler, adli kontrol talebiyle sevk edildikleri mahkemece farklı tedbirler uygulanarak serbest bırakıldı.

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem’in savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheliler, sorgularının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Burçin Yerlikaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı, Yücel Erdem hakkında ise belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Her iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı
Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı
Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı: E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına!
Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor
Konyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım
ABD'den Netanyahu'yu çıldırtacak açıklama: Gazze'de soykırıma yol açtı
Akın Gürlek: 27 Nisan E-muhtırası, millet iradesine açık bir müdahale girişimiydi
Beşiktaş - Fatih Karagümrük / Canlı anlatım
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
CHPli Kesici’nin anket paylaşımı tartışma yarattı! İsmail Saymaz: Bu CHP milletvekiline yakışır mı?
CHP'li Yalım'ın bir skandalı daha ortaya çıktı: Adnan Oktar'ın avukatları...
Toplantı sona erdi! Fenerbahçe'den Tedesco ve Ederson kararı
