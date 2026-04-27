Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem’in savcılık sorgusu tamamlandı.
Şüpheliler, sorgularının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Burçin Yerlikaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı, Yücel Erdem hakkında ise belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Her iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.