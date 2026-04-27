BIST 14.594
DOLAR 45,02
EURO 52,82
ALTIN 6.777,70
HABER /  GÜNCEL

Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı: E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına!

Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı: E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümünde zehir zemberek bir açıklama yayımladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün artık e-muhtıralarla hizaya çekilmek istenen bir Türkiye'den; Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye'ye ulaştık" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Nisan e-muhtırası, millet iradesini hizaya çekmeye çalışan vesayetçi aklın son karanlık teşebbüslerinden biri olarak hafızalarımızdadır. Bir zamanlar bu ülkede siyaset, e-muhtıralarla yönlendirilmek istendi. Milletin iradesi, vesayetle baskı altına alınmak istendi. Türkiye'nin istikameti, sandık yerine karanlık odaklar tarafından belirlenmek istendi. Ancak aziz milletimiz, bu dayatmaya rıza göstermedi. Seçilmiş irade geri adım atmadı. Demokrasiye, hukuka ve millî iradeye sahip çıkıldı" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI KARARLILIKLA İNŞA EDİYORUZ'

Bakan Çiftçi, "Bugün artık e-muhtıralarla hizaya çekilmek istenen bir Türkiye'den; Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye'ye ulaştık. Bu büyük yürüyüş; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin iradesiyle, demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur. 27 Nisan'ı unutmadık. Vesayete boyun eğmedik. Milli iradeden taviz vermedik. Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor
Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor
Konyaspor - Trabzonspor / Canlı anlatım
ABD'den Netanyahu'yu çıldırtacak açıklama: Gazze'de soykırıma yol açtı
Akın Gürlek: 27 Nisan E-muhtırası, millet iradesine açık bir müdahale girişimiydi
Beşiktaş - Fatih Karagümrük / Canlı anlatım
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
CHPli Kesici’nin anket paylaşımı tartışma yarattı! İsmail Saymaz: Bu CHP milletvekiline yakışır mı?
CHP'li Yalım'ın bir skandalı daha ortaya çıktı: Adnan Oktar'ın avukatları...
Toplantı sona erdi! Fenerbahçe'den Tedesco ve Ederson kararı
Ziraat Katılım ve Yeşilay’dan anlamlı iş birliği: “Bağımsız Kart” ile hayata değer kat
İzmir'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü