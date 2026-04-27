Fenerbahçe yönetiminden seçim kararı!

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yönetim olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrıca sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, görevlerinden ayrılan isimlere kulübe yaptıkları katkılar için teşekkür edilerek, kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Öte yandan Fenerbahçe’de sezonun kalan bölümünde takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer alacak.

Göle’nin geçici olarak teknik sorumluluğu üstleneceği ve takımın sahaya onun yönetiminde çıkacağı bildirildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda; Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

SEÇİM KARARI ALINDI

Yaşanan bu çarpıcı gelişmenin ardından ise Fenerbahçe'de seçim ile ilgili bir karar alındı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

RESMİ BİR ADAY YOK

Fenerbahçe'de mevcut başkan Sadettin Saran, henüz seçim için net bir karar vermedi.

Saran'ın adaylık durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde henüz başkanlık için resmi bir aday çıkmadı.

"2027'YE KADAR KALMAYI HAK ETTİK"

Sadettin Saran, 3 Nisan tarihinde Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı'nda şu açıklamaları yapmıştı:

Hep 'Birlik beraberlik' dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027'ye kadar kalmayı da hak ettik.