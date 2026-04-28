Samsunspor’dan Galatasaray’a mesaj: Şampiyonluk turu düşünmesin

Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe galibiyeti ve Trabzonspor’un puan kaybı sonrası şampiyonluk için büyük avantaj elde eden Galatasaray, Samsunspor’u yenmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sarı-kırmızılıların maçta şampiyonluk turu düşünmemesi gerektiğini belirterek takımlarının sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray, Trabzonspor'un da kaybetmesiyle şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı. Sarı kırmızılılar cumartesi günü Samsunspor'u yenmesi halinde diğer maçlardan bağımsız olarak 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçına dair konuştu.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUK TURU DÜŞÜNMESİN"

Beyaz Tv'ye konuşan Yıldırım; "Galatasaray, Samsunspor maçında şampiyonluk turu düşünmesin! Biz onları eli boş göndermek için iştahlıyız. Antalyaspor maçında kutlasınlar." dedi.

Yüksel Yıldırım; "Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıkacağız ama yenemezsek de arkasında kimse bahane aramasın. Çünkü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Galatasaray'ı doğru dürüst yenemiyor." sözlerini sarfetti.

"DOSTLARIMIN ÇOĞU FENERBAHÇELİ"

Samsunspor Başkanı kendisine Fenerbahçe üzerinden gelen eleştiriler hakkında; "Derbide Allah'a şükür Fenerbahçe yenildi de üzerimizdeki baskı kalktı. Fenerbahçe yenmiş olsaydı, bütün Fenerbahçe medyası beni arayıp 'Hadi bakalım göreceğiz. Şöyle yap, böyle yap' diyecekti. Sağ olsun Galatasaray işini halletti gibi. Fenerbahçe ile beni düşman yapmayın! Dostlarımın çoğu Fenerbahçeli!" dedi.