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Donald Trump’tan bomba Kasım Süleyman iddiası! Havaya uçuracaktı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymaniile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Trump, Süleymani'nin ABD Büyükelçiliği'ni havaya uçurmayı planladığını öne sürdü. Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi de Trump'ın iddiasını teyit etti.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir canavar yakaladık ve onu öldürdük. Bu çok önce olmalıydı. Büyükelçiliğimizi havaya uçurmayı planladıkları için bunu yaptık" dedi.

Elçiliği işgal girişimi 

Trump, Aralık ayı sonunda Irak'taki askeri üsse yönelik bir sivil ABD’linin öldüğü İran saldırısı nedeniyle de saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi. ABD'nin o saldırısının ardından İran destekli Şii milisler, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni basmış ve ABD-İran gerilimi tırmanmıştı.

Trump: Kimin organize ettiğini biliyorsunuz 

Donald Trump, Süleymani'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösterilerin daha şiddetli olmasını istediğini savunarak, "Bu tamamen organize bir komploydu. Kimin düzenlediğini biliyorsunuz. O adam artık ortalıkta yok. Tamam? Aklında o büyükelçilikten daha fazlası vardı" dedi.

Reuters: Pentagon doğruladı 

Üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi da, Başkan Trump'ın Bağdat Büyükelçiliği’ne yönelik yorumlarına ilişkin önemli bir bilgi verdi.

Reuters'a gizlilik kaydıyla konuşan yetkili, Bağdat Büyükelçiliği'ndeki protestoyu Süleymani'nin düzenlediğini söyledi ve büyükelçiliği patlatmak gibi bir komplonun bulunduğunu kabul etti.

Pentagon yetkilisi, ABD'nin aldığı istihbarata ilişkin ayrıntı vermekten kaçındı.

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