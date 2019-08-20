Dolar kurunda büyük hareketlilik Dolar çıldırdı sebebi Suriye'deki gelişmeler mi?

DOLAR bugün resmen fırladı. Merkez Bankası'nın dünkü TL kararı sonrası bu sabah 5.45-5.60 aralığında devam eden dolar saat 12:00 itibariyle 5.70'in üzerine çıktı. Dolarda beklenmedik bir hareketlilik yaşanıyor ve sebebinin ise Suriye olduğu söyleniyor.

DOLAR kurunda bugün saat 12:00 itibariyle son dakika hareketlilik yaşanıyor. Dolar resmen fırladı. Dolar'daki hareketliliğin nedeninin Suriye'de yaşanan gelişmeler olduğu belirtiliyor. Dün İdlib'de Türk askeri konvoyuna yapılan saldırı sonrası bugün Morek Türk üssünün ablukaya alındığı iddia edildi. Telsizle üssü mesaj geçen Suriye askerleri, İngilizce ve Türkçe yapılan çağrıda gözlem noktasının boşaltılması ve Türk askerlerinin evlerine dönmesini istediği ve Ankara ile Moskova arasında Morek üssü için pazarlıklar yapıldığı söyleniyor. Dolardaki büyük hareketliliğin nedeninin bu gelişmeler olduğu belirtiliyor.

Dolarda son durum şöyle

1 yıldan kısa vadeler için indirim

TCMB'nin yeni uygulamasıyla kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar ZK oranlarında 1 yıldan kısa vadeler için indirim sağlayacak. Böylelikle kredi büyümesi TCMB tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bankaya teşvik uygulanmış olacak. ZK oranlarında kriterleri sağlayamayan bankalar için ise eski oranlar geçerli olacak.

Kamu bankaları olumlu etkilenecek

Piyasaya bu hamleyle 20-22 milyar TL civarında likidite sağlanması beklenirken uygulamadan kamu bankalarının olumlu etkileneceği bekleniyor zira Yeni uygulamayla kriterleri karşılayan bankalar TCMB'de tuttukları TL cinsi ZK'lar için aldıkları faiz/nemalarda artış sağlayacak. Kriterleri sağlamayan bankalar ise faiz/nemada düşüş yaşayacak.

5.56 seviyesinden sert yükseldi

Öte yandan, 2019 başından bu yana kamu önderliğindeki kredi büyümesinin cari denge üzerindeki baskıyı artırıp artırmayacağı ve piyasalardaki güvenli liman arayışı nedeniyle dolar/TL 5.56 seviyesinden sert yükseldi ve 5.65 TL'yi aştı.