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Dolar 9.20 liranın üzerini gördü! Altın fiyatları da patladı

Dolar 9.20 liranın üzerini gördü! Altın fiyatları da patladı

Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınmasıyla dün gece dolar 9.18 lirayı aşmıştı. Piyasa kapanışının ardından ise 9.20 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

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Dün dolar güne 9.04 liradan başlamış, ABD'de eylül ayı enflasyonunun beklentileri aşmasıyla 9.10 liranın üzerine tırmanmıştı. Ancak dolarda asıl hareketlilik gece saatlerinde yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğuna BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak oturdu. PPK Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı.

Bu kararın ardından 21 Ekim'deki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan faiz indirimi çıkacağına yönelik beklenti arttı. Kararın yayımlanmasıyla beraber dün gece dolar hızlı bir şekilde 9.09'dan 9.18 liraya yükseldi.

9.20 lirayı aştı

Bu sabah ise dolar 9.14 liraya çekildi. Piyasa kapanışının ardından, saat 20.45 civarında 9.20 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL'deki günlük yükseliş yüzde 1'i aştı.

Altın fiyatları da uçuşa geçti

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve Dolar'ın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla bu yılın zirvesine ulaştı. Son 4 haftada yaklaşık olarak yüzde 7,77 oranında değer kazanan çeyrek altın yatırımcılarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?", "Altın alınır mı, satılır mı?" gibi sorulara yanıt verdi.İsmail Memiş:"Kısa vade için TL'de yakalanmış TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500 altı rakamları beklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı..

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