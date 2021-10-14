BIST 1.412
DOLAR 9,19
EURO 10,68
ALTIN 531,28
HABER /  GÜNCEL

5 çocuğun öldüğü servis faciasıyla ilgili firma sahibi de tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5 çocuğun öldüğü servis faciasıyla ilgili firma sahibi de tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde yaşanan 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı servis faciasının ardından ihaleyi alan firma sahibi de tutuklandı.

Abone ol

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula götüren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran (11) yaralandı.

Olayda tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren cumhuriyet savcılığının talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğünden ihaleyi alan firmadaki araç sahibi İsmail D. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İsmail D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Adalettin T. de önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi
835 bin esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren Vergi Usul Kanunu, Meclis'te kabul edildi
Türkiye 14 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 14 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
BBP İstanbul İl Başkanı Furtana'dan Özdağ'ın paylaşımına tepki
BBP İstanbul İl Başkanı Furtana'dan Özdağ'ın paylaşımına tepki
Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum
Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum
Merkez Bankası rezervleri 123,5 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 123,5 milyar dolar oldu
Trafik kazası geçiren gazeteci Hande Fırat ölümden döndü
Trafik kazası geçiren gazeteci Hande Fırat ölümden döndü
Etiyopya ve Fas'tan SİHA almak için Türkiye'ye başvuru
Etiyopya ve Fas'tan SİHA almak için Türkiye'ye başvuru
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'la ilgili müjdeli haber
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'la ilgili müjdeli haber
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Alman basınından Angela Merkel'e olay gönderme
Alman basınından Angela Merkel'e olay gönderme