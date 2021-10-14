5 çocuğun öldüğü servis faciasıyla ilgili firma sahibi de tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde yaşanan 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı servis faciasının ardından ihaleyi alan firma sahibi de tutuklandı.

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AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula götüren Adalettin T. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran (11) yaralandı.

Olayda tutuklu sayısı 2'ye çıktı

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren cumhuriyet savcılığının talimatıyla Milli Eğitim Müdürlüğünden ihaleyi alan firmadaki araç sahibi İsmail D. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İsmail D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Adalettin T. de önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.