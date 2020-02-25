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Dolar 6.10 seviyesinde dengelendi! Piyasalar diken üstünde

Yeni güne 6,12 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru sonrasında 6.10 seviyesinin altına indi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşması izlenececek veriler arasında.

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TCMB Başkanı Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Toplantısında konuşma yapacak.

Dolar kuru önceki gün saat 10.00 itibariyle ani bir yükselişle kritik eşiği aşarak 6.14'ü görmüştü.

Ölümcül virüs salgını

Çin’de teyit edilmiş koronavirüs vakası sayısı 77 bin 658’e ulaştı. Çin Ulusal Halk Kongresi, vahşi hayvanların ticaretini ve tüketimini derhal yasaklayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsün kontrol altında olduğunu söyledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed politika yapıcılarının corona virüs salgınının yayılacağı endişelerinin finansal piyasalarda yol açtığı kısa vadeli hareketlere aşırı reaksiyon vermemeleri gerektiğini savundu.

Altında tarihin en yüksek seviyeleri

Öte yandan altın corona virüsün de etkisiyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın 544 TL’den görürken gram 323 TL’den kadar çıktı. Tam altın 2 bin 235 TL’den satılıyor.

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