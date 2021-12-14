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Doğruysa skandal! Ameliyatlarda tek kullanımlık malzemeler tekrar tekrar kullanılıyor!

Doğruysa skandal! Ameliyatlarda tek kullanımlık malzemeler tekrar tekrar kullanılıyor!

Prof. Dr. Cem Baykal, ameliyatlarda aslında tek kullanımlık olan malzemelerin hem kamu hem özel hastanelerde yıllardır tekrar tekrar kullanıldığını açıkladı.

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Devletin medikal sektörüne olan borcunu ödememesinden ve TL’nin son dönemde aşırı değer kaybından kaynaklanan malzeme sıkıntısıyla bağlantılı yeni bir iddia ortaya atıldı.

Özellikle kapalı ameliyatlarda kullanılan tıbbi malzemelerin aslında tek kullanımlık yani bir hastaya kullanıldıktan sonra atılması gerekirken atılmadığını tekrar tekrar kullanıldığını açıkladı.

İddianın sahibinin sahibi Prof. Dr. Cem Baykal  biraz daha ileri taşıyarak, bunun hem kamu hem de özel hastanelerde yıllardır süren ve herkesin bildiği ama sustuğu bir uygulama olduğunu da ekledi.

Prof. Dr. Baykal sosyal medya hesabından paylaştığı konunun detaylarını Sözcü gazetesine anlattı:

Devlet ya da özel hastanelerin hepsinde bu rutin bir uygulamadır. Devlet de bunu biliyor. Bu yüzden cezayı kaldırdı. Herhangi bir ceza uygulamıyor. Özel sigortalar da bunu biliyor.

Bunun aslında tıbben çok büyük bir sakıncası da yok ama regülasyon olursa daha doğru olacaktır. Devlet “reuse” yapanı (tekrar kullananı) cezalandıracağım ya da şu şu şu malzeme şu kadar kullanılabilir… Yani devlet düzenleme yapıyorum dese o da başımızın üstüne…

ABD’de belli şartlara bağlamış. Avrupa Birliği tamamen yasaklamış ama Türkiye’de bu konuda bir düzenleme yok. Yapmayın diye kanun var ama o kanunun ceza maddesi daha sonra kaldırılmış.

Devlet 2010 yılında, “Yasak, bunu yapmayacaksınız. Bunu yaptığınız anda kullanım başı 10 bin lira keserim. Astarı yüzünden pahalıya gelir. Onun için yapmayın” demiş.

Bir buçuk yıl sonra hiçbir açıklama yapılmadan bu ceza kaldırılmış. Birileri bu konunun peşine düşecekse, bu cezayı kaldıranlara soracak, “Bu cezayı neden kaldırdın” diye…

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