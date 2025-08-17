BIST 10.871
DOLAR 40,85
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır’da balkon faciası: 5 yaralı

Diyarbakır’da balkon faciası: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki katlı bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abone ol

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırsal Çölgüzeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi, beton bloğun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla 2'si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor, Gaziantep FK’yı farklı geçti
Konyaspor, Gaziantep FK’yı farklı geçti
Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Trump’tan Alaska Zirvesi sonrası dikkat çeken mesaj: Bizi izlemeye devam edin
Trump’tan Alaska Zirvesi sonrası dikkat çeken mesaj: Bizi izlemeye devam edin
Fenerbahçe'de büyük şok! Sakatlık...
Fenerbahçe'de büyük şok! Sakatlık...
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Fenerbahçe'den Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi
Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi
AK Parti'den 'Mücahit Birinci' kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
AK Parti'den 'Mücahit Birinci' kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çanakkale'deki orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
Çanakkale'deki orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı