Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

