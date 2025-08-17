BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  DÜNYA

Trump’tan Alaska Zirvesi sonrası dikkat çeken mesaj: Bizi izlemeye devam edin

Trump’tan Alaska Zirvesi sonrası dikkat çeken mesaj: Bizi izlemeye devam edin

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’daki zirve sonrası yaptığı açıklamada Rusya konusunda önemli ilerleme sağlandığını belirterek “Bizi izlemeye devam edin” dedi. Trump, ayrıca ABD medyasını zirveyi çarpıtmakla suçlayarak Biden’ın savaş politikalarını eleştirdi ve toplantıyı “harika” olarak nitelendirdi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Alaska’daki zirveyle ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Rusya konusunda büyük ilerleme. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise ABD medyasını Alaska Zirvesi'ni çarpıtmakla suçlayan Trump, "Sahte haberlerin konusu ben olunca gerçeği nasıl da şiddetle çarpıttığı inanılmaz. Benim hakkımda dürüstçe yazıp haber yapmalarını sağlayacak hiçbir şey söyleyemiyorum veya yapamıyorum. Biden'ın aptalca savaşı, asla olmaması gereken bir savaş hakkında Alaska'da harika bir toplantı yaptım" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de büyük şok! Sakatlık...
Fenerbahçe'de büyük şok! Sakatlık...
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Fenerbahçe'den Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi
Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi
AK Parti'den 'Mücahit Birinci' kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
AK Parti'den 'Mücahit Birinci' kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çanakkale'deki orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
Çanakkale'deki orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
Pasaportları yanlışlıkla çöpe atılan İsrailli turistler mahsur kaldı
Pasaportları yanlışlıkla çöpe atılan İsrailli turistler mahsur kaldı
New York'ta silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
New York'ta silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
AK Partili Hüseyin Yayman'dan ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki
AK Partili Hüseyin Yayman'dan ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki
Çorum'dan geldiler! Arkadaşların deniz keyfi çok feci bitti
Çorum'dan geldiler! Arkadaşların deniz keyfi çok feci bitti