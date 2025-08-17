BIST 10.871
Çorum'dan geldiler! Arkadaşların deniz keyfi çok feci bitti

Çorum'dan geldiler! Arkadaşların deniz keyfi çok feci bitti

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 2 gençten 1'i boğuldu, suda kaybolan diğer genç aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Çorum'dan Samsun'a gelen üç arkadaştan 2'si sabahın erken saatlerinde denize girdi.

Kıyıda bekleyen kişi, arkadaşlarının suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlar ve polisten yardım istedi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum'dan geldiler! Arkadaşların deniz keyfi çok feci bitti - Resim: 0

Cnkurtaranlar Haşim Arıcı'nın (18) cansız bedenini sudan çıkardı. Kimlik bilgilerine göre Arıcı'nın iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Suda kaybolan S.S.K'yi (17) arama çalışmaları iki dalgıçla sürdürülüyor.

