Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden çıkanlar şaşkına çevirdi

İstanbul'da sosyal medya üzerinden kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında kendilerini Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olarak tanıtıp, devletin yüksek makam ve kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapılması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 15 Ağustos'ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel hareket montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz, 8 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden B.S'nin (52) çeşitli suçlardan 1 kaydı olduğu, oğlu M.E.S'nin (22) ise 4 kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

​​​​​​​Öte yandan, operasyonda ele geçirilenler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Yerleşkesi'nde sergilendi. ​​​​​​​

İfade işlemlerinde şüphelilerden Mehmet Emin S., sahte kimliği bir matbaada bastırdığını itiraf ederken, el konulan rozet ve montları "polisliğe heves" nedeniyle aldığını, sosyal medyada paylaştığı silahlı fotoğrafların ise "montaj" olduğunu ileri sürdü.

