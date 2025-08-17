BIST 10.871
Gazze'nin işgal planını onaylamak için bugün toplantı yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı


İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak üzere bugün ordu yetkilileriyle genişletilmiş bir toplantı düzenleyeceği belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentinin işgal planlarını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya gelecek.

Haberde, planın "daha önce belirtildiği gibi kentin sakinlerinin tahliyesiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda kentin tamamen kuşatılmasını ve operasyonel olarak kontrolünün sağlanmasını da içerdiği" kaydedildi.

Buna göre belirlenen takvimin hızlandırılması için Gazze kentinin merkezine kara harekatının birkaç hafta içinde başlamasının ve Filistinlilerin kentten göç ettirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, bunun ardından Gazze Şeridi'nin güneyinde kontrol ettiği toprakların bir kısmından çekilmek zorunda kalacağı ve buraların, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınması için sözde "yeni bir insani bölgeye" dönüştürüleceği ifade edildi.

