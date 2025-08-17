BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını halen yüreğimizde hissediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını halen yüreğimizde hissediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını halen yüreğimizde hissediyoruz - Resim: 0

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Miray Daner ve Özlem Çerçioğlu'nun oğlu sevgiliymiş! Fotoğraflara öyle yorumlar yapıldı ki...
Foto Galeri Miray Daner ve Özlem Çerçioğlu'nun oğlu sevgiliymiş! Fotoğraflara öyle yorumlar yapıldı ki... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti! Açlıktan ölenlerin sayısı 250'e yükseldi
Gazze'de 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti! Açlıktan ölenlerin sayısı 250'e yükseldi
Ayşe hemşirenin akıllara durgunluk veren ölümü
Ayşe hemşirenin akıllara durgunluk veren ölümü
Dev market zincirinde banka kartıyla ödeme artık yapılamıyor!
Dev market zincirinde banka kartıyla ödeme artık yapılamıyor!
Maliye, tamamen robotik ve yapay zekalı işlem dönemini başlattı
Maliye, tamamen robotik ve yapay zekalı işlem dönemini başlattı
Genç mühendisler yakın uzay ile buluştu: Türksat Model Uydu Yarışması'nda şampiyon belli oldu
Genç mühendisler yakın uzay ile buluştu: Türksat Model Uydu Yarışması'nda şampiyon belli oldu
İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!
İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!
Marmara Depremi'nin 26'ncı yılı! Bakan Yerlikaya hayatını kaybedenleri andı
Marmara Depremi'nin 26'ncı yılı! Bakan Yerlikaya hayatını kaybedenleri andı
Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Düğün dönüşü feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Çocukların en büyük tehlikesi sofralarda! Uzman isim alınması gereken önlemleri açıkladı
Çocukların en büyük tehlikesi sofralarda! Uzman isim alınması gereken önlemleri açıkladı
"Huzur İstanbul" uygulaması devam ediyor! Dün 550 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulaması devam ediyor! Dün 550 kişi gözaltına alındı
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! 29 yaralı var
5,8 büyüklüğünde deprem oldu! 29 yaralı var
Bakan Yerlikaya 'Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu! 10 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya 'Bizden kaçamayacaklar' diyerek duyurdu! 10 suçlu Türkiye'ye getirildi