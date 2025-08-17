Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi paylaşımı: Acısını halen yüreğimizde hissediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."
