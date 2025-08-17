BIST 10.871
İstanbul'da 17 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!

Şişli'de 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, 7 araca ve seyyar tezgaha çarparak zarar verdi.

Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi'nde gece saatlerinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak seyyar tezgaha çarptıktan sonra park halindeki 4 ticari araca ve 3 motosiklete çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda ve seyyar tezgahta hasara yol açan kazayla ilgili inceleme sürüyor. Polis, kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.

