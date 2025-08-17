BIST 10.871
5G teknolojisi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirerek, "700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 5G teknolojilerinin, ülke geneline yayılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin açıklama yaptı.

16 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mobil haberleşme alanında 5G ihalesinin resmi sürecinin başladığını anımsatan Uraloğlu, Türkiye'de 2G ile başlayan, 3G ve 4.5G ile gelişen mobil haberleşme teknolojilerini artık 5G'ye taşıdıklarını belirtti.

"5G, 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacak"

Uraloğlu, 5G'nin 4.5G şebekelerine göre 10 ila 100 kata kadar daha hızlı internet sağlayacağını vurgulayarak, "700 MHz bandı ve 3.5 GHz bandında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup, her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Mobil şebekelerin niteliği gereği yeni standartların bir öncekinin üzerine inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İşletmecilerimizin mevcut yetkilendirmeleri de bu ihale kapsamına dahil edilmiştir. Asgari değerlerin belirlenmiş olmasıyla birlikte, çok kısa sürede ihalenin tarihi ve temel unsurları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi vereceğiz. 5G'yi Türkiye’de de bir süredir İstanbul Havalimanı ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinin stadyumlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunduk. 40'a yakın lokasyonda da kapalı kullanıcı grupları ile deneme çalışmaları devam eden 5G teknolojilerinin, ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmalarımız son aşamaya geldi."

