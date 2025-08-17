Fenerbahçe'de büyük şok! Sakatlık...

Fenerbahçe, Göztepe maçında sakatlanan Cenk Tosun’un kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. MR görüntülemesinin ardından tedavisine başlanan deneyimli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise yapılacak kontrollerle netleşecek.Abone ol
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.