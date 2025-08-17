BIST 10.871
AK Parti'den 'Mücahit Birinci' kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine toplantıya katılanlar tarafından oy birliğiyle alınan kararda, Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtildi.

Karar doğrultusunda Mücahit Birinci, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edildi.

Birinci, önümüzdeki günlerde İl Disiplin Kurulu’nda savunmasını yapacak. Savunma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararı AK Parti Genel Merkezi verecek.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci’nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki ile görüşerek, “Bu ifadeyi imzala, 2 milyon dolar ver, hapisten çık” dediğini iddia etmişti. Özel’in açıklamaları sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Özgür Özel’in açıklamasında, Mücahit Birinci’nin Kapki’ye kendisi hakkında basında konuşan Cem Küçük, Nedim Şener gibi isimleri de susturacağını söylediği yer alıyordu.

Bunun üzerine Nedim Şener ile Mücahit Birinci sosyal medyada birbirlerine küfür etmişti.

