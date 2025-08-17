BIST 10.871
Pasaportları yanlışlıkla çöpe atılan İsrailli turistler mahsur kaldı

Bosna Hersek'e giden İsrailli turist kafilesinin, pasaportlarının kaldıkları otelde yanlışlıkla çöpe atılması nedeniyle ülkede mahsur kaldığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Bosna Hersek'e gelen 47 İsrail vatandaşı turistin pasaportları konakladıkları otelin resepsiyonunda yanlışlıkla çöpe atıldı.

Cumartesi günü İsrail'e dönmeleri gereken turist kafilesinin pasaportlarının kaybolması nedeniyle otelden ayrılamadığı aktarıldı.

Gazeteye konuşan, Bosna Hersek'te mahsur kalan İsrail kafilesinden bir turist, "Güvenlik kameralarını kontrol ettikten sonra pasaportların yanlışlıkla çöpe atıldığını fark ettik." dedi.

Resepsiyondaki çöpün kamyonlarla çöp sahalarına götürüldüğünün tespit edildiğini aktaran İsrailli turist, "48 saat, belki daha uzun süre otelde kalmaya zorlandık. Bir haftadan fazla burada mahsur kalmaktan korkuyoruz." dedi.

Bir diğer İsrailli turist ise, "Pasaportların İsrail amblemi taşıdığı için atıldığından şüpheleniyoruz. Net bir cevap istiyoruz çünkü bu, insanlara zarar veren ciddi bir eylem. Nasıl olduğunu sorduk ve hala bir cevap alamadık." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise olaydan haberdar olunduğu ve Tel Aviv yönetiminin Belgrad Büyükelçiliği'nin sorunu çözmek için temaslarda bulunduğu belirtildi.

Bosna Hersek hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

