Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyon, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra bir iş yerine girdi.

Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta yokuş aşağı inen A.A. (55) idaresindeki 41 AGK 673 plakalı kamyonun freni boşaldı. Park halindeki 06 GEC 67 ve 67 TM 644 plakalı araçlara çarpan kamyon, daha sonra kapalı olan bir mağazaya girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye erlerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören yakındaki taksi durağının şoförleri, gazetecilere, kamyon sürücüsünün araç içerisinden bağırarak insanları uyardığını, pazar günü olması ve o anda yayalar ile araçların bulunmayışı dolayısıyla can kaybının yaşanmadığını ifade etti.