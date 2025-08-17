BIST 10.871
DOLAR 40,86
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi

Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde freni boşalan kamyon, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra bir iş yerine girdi.

Abone ol

Bağlık Mahallesi Eser Sokak'ta yokuş aşağı inen A.A. (55) idaresindeki 41 AGK 673 plakalı kamyonun freni boşaldı. Park halindeki 06 GEC 67 ve 67 TM 644 plakalı araçlara çarpan kamyon, daha sonra kapalı olan bir mağazaya girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyon sürücüsü, itfaiye erlerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi - Resim: 0

Kazayı gören yakındaki taksi durağının şoförleri, gazetecilere, kamyon sürücüsünün araç içerisinden bağırarak insanları uyardığını, pazar günü olması ve o anda yayalar ile araçların bulunmayışı dolayısıyla can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den 'Mücahit Birinci' kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
AK Parti'den 'Mücahit Birinci' kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çanakkale'deki orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
Çanakkale'deki orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
Pasaportları yanlışlıkla çöpe atılan İsrailli turistler mahsur kaldı
Pasaportları yanlışlıkla çöpe atılan İsrailli turistler mahsur kaldı
New York'ta silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
New York'ta silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
AK Partili Hüseyin Yayman'dan ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki
AK Partili Hüseyin Yayman'dan ABD'nin İnsan Hakları Raporu'na tepki
Çorum'dan geldiler! Arkadaşların deniz keyfi çok feci bitti
Çorum'dan geldiler! Arkadaşların deniz keyfi çok feci bitti
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden çıkanlar şaşkına çevirdi
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden çıkanlar şaşkına çevirdi
5G teknolojisi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi
5G teknolojisi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi
Memur yarın iş bırakıyor! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 81 ilimizde gerçekleşecek
Memur yarın iş bırakıyor! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 81 ilimizde gerçekleşecek
AFAD deprem öncesinde ve anında yapılacakları paylaştı
AFAD deprem öncesinde ve anında yapılacakları paylaştı