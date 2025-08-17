BIST 10.871
DOLAR 40,85
EURO 47,86
ALTIN 4.383,41
HABER /  SPOR

Konyaspor, Gaziantep FK’yı farklı geçti

Konyaspor, Gaziantep FK’yı farklı geçti

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

48. dakikada N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu çıkardı.

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

82. dakikada Konyaspor üçüncü golü buldu. kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Maç, yeşil-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Erzurum’da katliam gibi kaza: 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Gaziantep’te feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Trump’tan Alaska Zirvesi sonrası dikkat çeken mesaj: Bizi izlemeye devam edin
Trump’tan Alaska Zirvesi sonrası dikkat çeken mesaj: Bizi izlemeye devam edin
Fenerbahçe'de büyük şok! Sakatlık...
Fenerbahçe'de büyük şok! Sakatlık...
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Fenerbahçe'den Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Fenerbahçe'den Cenk Tosun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi
Zonguldak'ta freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Araçlara çarpıp iş yerine girdi
AK Parti'den 'Mücahit Birinci' kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
AK Parti'den 'Mücahit Birinci' kararı! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çanakkale'deki orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
Çanakkale'deki orman yangını! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı
Pasaportları yanlışlıkla çöpe atılan İsrailli turistler mahsur kaldı
Pasaportları yanlışlıkla çöpe atılan İsrailli turistler mahsur kaldı