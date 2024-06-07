Diyanet'ten hacı adaylarının çocukları için yeni proje! Heyecana ortak olacaklar

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek ve çocukların hatırlayacağı güzel anılar oluşturmak için geçen sene “Çocuk Kafilesi” adı verilen projeyi hayata geçirdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın onayıyla hayata geçirilen proje kapsamında ibadetleri sırasında hacı adaylarına destek olunması amaçlanıyor. Projeyle hacı adaylarının çocuklarına konakladıkları otelde hem oyun alanı hem de etkinlik alanı oluşturuluyor.



Konularında eğitimli ve alanlarında tecrübeli personelin görev aldığı söz konusu alanlarda çocuklara Kur’an eğitimi, Siyer, boyama, resim faaliyetleri ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



Ailelerin onayıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında umre ibadeti, tavaf ve Arafat’ta da çocuklar için özel programlar yapılıyor.



Çocukların keyifli vakit geçirdikleri proje kapsamında çocuklu hacı adayları da rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyor.



Diyanet İşleri Başkanlığının geçen sene hayata geçirdiği proje ikinci yılında hacı adaylarından da olumlu dönüşler alıyor. 2023 yılının hac döneminde 24 çocuğun faydalandığı projeden bu sene de 24 çocuğun yararlanması öngörülüyor.