Diyanet'in promosyon fetvası yeniden gündemde! Faiz değil uyarısına emekliler 'ihtiyaç sahibiyiz' diyor

Diyanet'in promosyon için verdiği faiz uyarılı fetva yeniden gündemde. Milyonlarca emekli başta olmak üzere birçok kişinin aldığı banka promosyon paraları enflasyonla birlikte katlanmıştı.

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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, milyonlarca emekli başta olmak üzere birçok kişinin aldığı banka promosyon paraları için yayınladığı fetva yeniden gündemde.

Diyanet'in geçtiğimiz yıllarda gelen "Banka promosyonu caiz midir" sorusuna verdiği cevap şöyle:

Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir.

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.

İhtiyaç sahibine verin demek doğru değil emekliler ihtiyaç sahibi

Independent Türkçe'ye konuşan Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şube Başkanı Fahri Iravul, emeklilerin herkesten çok daha fazla ihtiyaç sahibi konumunda olduğunu söyledi.

"Promosyonu almayın, ihtiyaç sahibine verin" gibi bir yaklaşım doğru olmadığını savunan Iravul, "Diyanet bir soru üzerine bu cevabı vermiş. Diyanet bu fetvayı vermeden önce bir aynaya baksın. İnsanları tasarrufa teşvik eden Diyanet daha şimdiden bütçesinden bilmem ne kadar para harcamış. Önce bir kendine baksın sonra emekliye bu parayı almasın desin" diye konuştu.

Emeklilere promosyonu alarak istedikleri gibi kullanma çağrısında bulunan Iravul, "Bu para hayır değil ki. Ayrıca kamu kurumlarındakiler de dahil Diyanet'ten emekli olanlar da alıyor. Bankalar, Diyanet'te çalışan memurlara da veriyor hem de yüklü miktarda veriyor. Kendileri niye o parayı kullanıyor? Madem öyle aldıkları parayı bir hayır kurumuna bağışlasınlar" diyerek tepki gösterdi.

"Diyanet'in görevi düzgün Müslüman yetiştirmektir, bu işlere karışmasın"

Türkiye Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Tezcan da Iravul ile benzer görüşte.

Herkesin adil olması gerektiğini belirten Tezcan, "Merkez Bankası yüzde 14 ile faiz veriyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı da yüzde 23'ten alıyor. Bu haram değil de gariban emeklinin 3 yıl için aldığı 2-3 bin Türk lirası mı haram? Diyanet, adil bir kurum olmaktan çıkmış. Bana yetki verilirse bugün kapatırım. Diyanet'in işi, gücü garibanın aldığı faizin hesaplanması mıdır" sorusunu sordu.