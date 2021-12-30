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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 4-6 yaş Kur'an kursu paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarında çocuklara sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü anlattıklarını belirtti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz" dedi.

Ali Erbaş, paylaşımında, 4-6 yaş Kur'an kurslarını ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi. 

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