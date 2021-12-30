CHP'li Özgür Özel: Bir iki kadeh içkiyi günah saymayan Anadolu Müslümanlığı var

CHP'li vekil Özgür Özel yılbaşı kutlamaları ve Milli Piyango için yaptığı açıklamalarda Anadolu Müslümanlığı geleceğinden söz ederek bir iki kadeh içkinin günah sayılmadığını iddia etti.

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CHP Grup Başkanvekili ve milletvekili milletvekili Özgür Özel Milli Piyango'ya vatandaşın güveninin azaldığı ve KPSS'de mülakatlarda elenmeyle ilgili eleştirilerde bulundu. Özel'in "Anadolu müslümanlığı" diye bir gelenekten söz ederek bir iki kadeh içkinin günah sayılmadığını söyledi. Özel şunları söyledi:

- Sürekli kendi çarpık zihniyetini dayatanların Milli Piyango'dan aldıkları intikam bu. Bu ülkeden kendisini Müslüman olarak tanımlayan öyle hisseden, yılbaşı gecesi aldığı o bileti ya da oynadığı tombalayı kumar görmeyen, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte içeceği bir iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı geleneği var. Onun günahına da katlanıp bu ritüeli yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var. Üstünde tepine tepine dışarıdan çalıntı İhvanın işaretiyle memlekete getirdikleri anlayışı Anadolu reddediyor.

KPSS mülakatlarıyla elenme iddialarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

-Yere batasıcalar bir sistem getirdiler, ‘kul hakkı’ diyorlar, kul hakkına bundan daha çok giren bir başka anlayış yoktur. Okumuş, üniversiteyi bitirmiş KPSS’ye hazırlanmış, çalışmış dirsek çürütmüş sınava girmiş 90 almış, mülakata almışlar kaçla kalabilir hesap yapmışlar, 51 ile kalıyorsa 51 veriyor. Girmiş 600 bin kişiden 600’üncü olmuş, üçüncüyü, beşinciyi, yedinciyi 51,52,55 vererek eliyorlar. Neden? Ellerindeki listede bu isimler yok çünkü.

-Ellerinde TÜRGEV’in TÜGVA’nın torpil listeleri var. Erdoğan ailesinin çocuklarının yönettiği bu yandaş vakıflardaki o seçkin krema tabakasından değilseniz, onların bindikleri jipleri İzmir Fuarı’nda burnunu cama dayayıp izliyorduk biz. Bunlar siyahiymiş, bizler beyaz Türkler. Memleketin en seçkin, en krema tabakası TÜGVA’cıların, TÜRGEV’cilerin listesinde olmadın mı seni eliyorlar kardeş.

- Ak Partili olmak da kurtarmıyor, MHP’li olmak da kurtarmıyor. Çünkü hangi partili olduğun değil, bilgili olduğun değil torpil listesinde olup olmadığın önemli. Torpil listesinde ne var? O üst kademedekilerin ya da onlara ulaşabilmişlerin isimleri var. Ne yok? Vicdan yok, insaf yok. Olsa bunu yapmazlar. CHP iktidarında gelir gelmez ilk yapacağımız iş mülakatlar kalkacak.