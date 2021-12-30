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Kayseri'de kilosu 1500 TL'ye satılıyor! Büyük ilgi gösteriyorlar: Gece gelip dükkanı açıyoruz

Kayseri'de kilosu 1500 TL'ye satılıyor! Büyük ilgi gösteriyorlar: Gece gelip dükkanı açıyoruz

KAYSERİ'de özellikle aşeren kadınların ilgi gösterdiği, manavda paketler halinde hazırlanan içinde 4 adet bulunan 50 gram erik 48 TL'den, 5 adet kiraz ise 75 TL'den satışa sunuldu. Manav Ekrem Kanarya, "Mevsim dışı meyveler için hamile eşleri günün her saati arıyor. Kapatmış olsak bile gece gelip dükkanı açıyoruz" dedi.

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Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden olan erik ve kiraz, hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye düştüğü Kayseri'de manav tezgahlarında yerini aldı. Özellikle hamile kadınlarla yaşlıların tercih ettiği mevsim dışı meyvelerin kilosu 900 ile bin 500 TL arasında değişiyor. Mersin ve Antalya'daki serada yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyvelerini satan manav Ekrem Kanarya, "Dükkanımızda kış aylarında yaz meyvelerinin hepsini bulunduruyoruz. Bu meyvelere genelde hamileler, yaşlılar ve çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

Eriğin kilosu 960 lira. Şu an hiç kimse kilo ile alamayacağı için paketler halinde satıyoruz. Yıl sonu itibarıyla Mersin ve Antalya'da seralarda özel yetiştirilen, 50 gram gelen 4 eriği 48 TL'den satıyoruz. Kirazın kilosu ise bin 500 TL. 5 tane kirazı da 75 TL'den satıyoruz. Mevsim dışı bu meyveler için hamile eşleri günün her saati bizleri arıyor. Dükkanı kapatmış olsak bile gece gelip dükkanı açıyoruz ve hamile eşlerinin talebini yerine getiriyoruz. Meyvelerin bu dönem çok pahalı olma nedeni mevsim dışı olmaları. Ancak insanlar yine de yaz meyvelerine çok ilgi gösteriyor" diye konuştu.

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