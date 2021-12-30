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TESK Başkanı Palandöken: Prim borcu olan esnaflara sağlık hizmetinden yararlanmalı

TESK Başkanı Palandöken: Prim borcu olan esnaflara sağlık hizmetinden yararlanmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu olan esnafın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi imkanının 1 yıl daha uzatılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurduklarını belirterek, "Bu zor süreçte esnafımız sağlık hizmetinden mutlaka yararlanmalı” dedi.

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Süre uzatımının zor durumda olan esnaf ve saanatkarlara nefes aldıracağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, kendi nam ve hesabına çalışan sigortalıların 60 günden fazla prim borcu bulunması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı belirtilmiştir. Bu yıl 23 Ocak tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 60 günden fazla prim borcu olan esnafımızın sağlık hizmetinden yararlanabilmesinin önü açılmıştı fakat bu da 31 Aralık itibariyle son bulacak. Bilindiği üzere esnaf ve sanatkarımız pandemi sürecinde çok zor günler yaşadı. Verilen birçok desteğe rağmen ayakta durmakta zorlandı. Prim borçlarını ödeyemeyen esnafımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi imkanının 1 yıl daha ertelenmesi esnafımızı rahatlatacaktır. Bu konuyu hem SGK Olağan Genel Kurulunda da dile getirdim, hem de TESK olarak yazılı olarak talepte de bulunduk. Esnafımızın primleri ile ilgili atılacak her adım 2 milyon esnafımıza rahat bir nefes aldıracaktır” ifadelerini kulandı.

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