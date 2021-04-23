BIST 1.345
DOLAR 8,34
EURO 10,05
ALTIN 478,39
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan BAE ile sürpriz görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Türkiye yakın zamanda 8 yıldır ilişkileri askıda tuttuğu Mısır'la da ilişkileri yumuşatmıştı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.

'İlişkilerin normalleşmesini istiyoruz' demişti

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, birkaç ay önce BAE merkezli "SkyNews" Televizyonu'na verdiği özel bir röportajın bir kısmında, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin normalleşmesini istediğini söylemişti.

"Türkiye ile ihtilaflara veya sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir sebep söz konusu değildir." diyen Gargaş, Türkiye'nin son dönemlerde Avrupa Birliği'ne yönelik ümit verici ifadelerini gördüklerini belirtti.

Gargaş, "Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye ve Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı arasındaki ilişkilere de değinen Gargaş, "Ankara'nın Müslüman Kardeşler'in ana destekçisi olmasından vazgeçmesini istiyoruz. Ankara'nın Arap (dünyası) ile ilişkiler yörüngesini yeniden düzeltmesinden yanayız." görüşünü belirtti.

Katar'a ambargoyu kaldırdılar

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelmişti. El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.

İlgili Haberler
AK Parti'den Meclis'e Mısır teklifi! Bülent Turan açıkladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 23 Nisan törenleri TBMM'de başladı! Mustafa Şentop, Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den anlamlı 23 Nisan paylaşımı
Bugün bankalar açık mı 23 Nisan banka çalışma saatleri
Ozan Tufan'dan kariyer zirvesi! Değerini 5'e katladı
39'luk Zlatan İbrahimovic 1 yıllık imza attı: Burası benim evim
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i işçi ve memur zammı için zorlu mesai bekliyor!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan uyarı: Bu kişiler Covid-19'u daha ağır geçiriyor
Yalova'ya çalışmak için gelmişti! İftara yetişmek isterken acı haber geldi
Yemeksepeti hakkında olay iddia! "Bahşiş uygulamamı izinsiz kullanıyorlar"
Büşra Işıldar, dünya şampiyonu göğsümüzü kabarttı
İzmir'de 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Ailesinin dünyası başına yıkıldı
Yorumlar 7 yorum