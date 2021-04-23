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Yalova'ya çalışmak için gelmişti! İftara yetişmek isterken acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

YALOVA'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde inşaattan düşen 22 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Van nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Oktay Karadağ, inşaat iskelesinde dengesini kaybederek 5. kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi. Çalışmak için 2 ay önce Van’dan Yalova’ya gelen 22 yaşındaki Karadağ, dış cephe montalama işine başladı, daha ilk işinde çalışırken iftar saatine yetişmek için malzemeleri yanına çıkardığı anda dengesini kaybederek 5. kattaki inşaat iskelesinden aşağıya düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Karadağ, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş çaplı tahkikat başlattı.

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