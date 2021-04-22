Muğla'da görenler şaşkına döndü! İlk defa bu kadar fazla görüntülendiler
Akdeniz Koruma Derneği’nin Gökova Körfezi’nde 2016 yılında başladığı program kapsamında fotokapanın çektiği görüntüler görenleri şaşırttı.
Türkiye uygulamalarını Akdeniz Koruma Derneği’nin yürüttüğü ‘Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı’ kapsamında, Gökova Körfezi’nde izlenen kıyı mağarasından gelen yeni görüntüler, koruma çabalarının olumlu şekilde sonuç verdiğini ortaya koydu.
Birden fazla bireyin bu mağarayı kullandığını gösteren fotokapan görüntüleri, Akdeniz foku koruma çalışmaları ve gelecekteki üreme dönemleri için umut vaat ettiği açıklandı.
Akdeniz Koruma Derneği (AKD), Gökova Körfezi’nden Antalya’daki Gelidonya Burnu’na kadar olan kıyı şeridinde 14 kıyı mağarasını fotokapan kameralar ve eş zamanlı veri aktarımı sağlayan 4K kamera sistemleriyle izliyor. Ocak ayında Gökova Körfezi’ndeki kıyı mağaralarından birinde alınan kamera görüntüleri, aynı anda beş bireyin kullandığını ortaya çıkardı.
Akdeniz Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, “Akdeniz Koruma Derneği, Akdeniz foku izleme ve koruma çalışmalarını geliştirmek için çalışıyor. Bu sayede Akdeniz foklarının kıyı mağaralarını kullanım durumunun ve bireylerin tanımlanması ile Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarını kullanan birey sayısı hakkında önemli bilgiler elde ediliyor. Akdeniz foku (Monachus monachus) nesli tükenmekte olan deniz memelileri arasında yer alıyor ve birçok tehdide maruz kalıyor." denildi.