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Ankara'da uyuşturucu taciri 2 kardeş, otel odasında yakalandı

ANKARA Keçiören'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1'i kadın 2 Afgan kardeş, 1 kilo metanfetamin maddesi ile otel odasında yakalanarak gözaltına alınd

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Ankara'da, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afgan uyruklu Z.K. ve kız kardeşi E.D.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgi aldı.

Z.K. ve kardeşi E.D.'nin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren 2 kardeş, yapılan takip sonucunda otel odasında yakalandı.

1 kilo uyuşturucu ele geçirildi 
Ekiplerin otel odasına yaptığı aramada, 1 kilo metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan kardeşler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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