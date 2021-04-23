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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda TSK eski mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olan bir şahsın evine yapılan baskında terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F serisi dolar ele geçirildi.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 4 ilde 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda Bylock Kullanıcısı olduğu tespit edilen ve ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı şahısların beyanı olan 18 şahsa yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli illeri olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında geneli öğretmen olan ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahıslar olduğu, ihraç kamu personelleri ile farklı meslek gruplarından şahısların yer aldığı belirtildi.

Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F seri numaralı dolar ele geçirildi
Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken baskın düzenlenen bir adreste eski TSK mahrem imamı ve Bylock kullanıcısı olduğu öğrenilen bir şahsın evinde terör örgütü lideri Fetullah Gülen imzalı kol saati ve F seri numaralı dolar ele geçirildi.

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