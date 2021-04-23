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Yemeksepeti hakkında olay iddia! "Bahşiş uygulamamı izinsiz kullanıyorlar"

Yemeksepeti daha önce milyonlarca kişinin verilerinin çalınması ile gündeme gelmişti. Patenti kendisine ait olan temassız bahşiş uygulamasını izinsiz kullanan yemek sipariş sitesine noterden ihtarname çeken avukat Özgür Meriç Turan, ihtarı dikkate alınmayınca mahkemeye başvurdu.

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Temassız bahşiş uygulaması “Mobil Tip Box”ı geliştirerek patentini alan ve fikrini izinsiz kullandığı gerekçesiyle online yemek sitesi “yemeksepeti.com”a noterden ihtar çeken avukat Özgür Meriç Turan, ihtarı dikkate almayan site hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Milliyet'in haberine göre Avukat Özgür Meriç Turan 2012 yılında ses sanatçısı Adnan Şenses ile yaşadığı bir bahşiş olayından sonra temassız bahşiş fikrini düşünerek “Mobil Tip Box” uygulaması geliştirdi. Patentini aldığı temassız bahşiş uygulaması fikrini “yemeksepeti.com”un izinsiz kullandığını iddia eden avukat Turan, Yemeksepeti’ne noterden ihtar çekti ve uygulamanın kullanılmamasını istedi. Yemeksepeti’nin ihtara rağmen eylemlerine devam ettiğini iddia eden Turan, bu kez de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkil, 2013 yılından itibaren “Bahşiş veya Tip Ödeme Sistemi”nin patent sahibi olmakla, aynı fikri mülkiyet hakkına havi “mobiltipbox” uygulaması da kullanımdadır. Yemeksepeti ve Yemeksepeti Banabi tarafından kullanılan online bahşişin, müvekkilin patent hakkına doğrudan tecavüz niteliği taşıyan bir eylem niteliğinde olduğu açıktır. Karşı taraf, müvekkilin tescilli marka ve patent hakkına tecavüz niteliğinde eylemleri sonucu haksız kazanç elde etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

"Eylemlerine son vermediler"

Dilekçede, ihtar ile uzlaşma çağrısına rağmen Yemeksepeti’nin uygulamayı kullanmayı sürdürdüğüne de yer verilerek, Yemeksepeti hakkında Türk Ticaret Kanunu’na muhalefet ve Sinai Mülkiyet Hakkı’na muhalefet suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

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