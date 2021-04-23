23 Nisan mesajları kısa resimli 2021 Atatürk'ün 23 Nisan sözleri
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Çocukların bayramı olan bu kutlu güne özel en güzel 23 Nisan mesajları, resimli ve kısa 23 Nisan kutlama sözleri ve Ulu Önder Atatürk'ün 23 Nisan sözlerini sizler için hazırladık. İşte sevdiklerinize, yakınlarınıza göndereceğiniz 23 Nisan mesajları
Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün çoşkuyla kutlanacak. Pandemi nedeniyle kutlamaların kısıtlı olduğu 23 Nisan'a özel en güzel 23 Nisan mesajları ve çocuk bayramı kutlama sözlerini sizler için hazırladık. İşte en güzel resimli, kısa 23 Nisan mesajları ve Atatürk'ün sözleri
TBMM’nin 101'inci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.
101 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.
Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.