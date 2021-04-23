BIST 1.345
DOLAR 8,34
EURO 10,03
ALTIN 478,77
HABER /  SPOR
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Büşra Işıldar, dünya şampiyonu göğsümüzü kabarttı

Polonya'da düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Büşra Işıldar, dünya şampiyonu oldu.

Abone ol

81 kilo final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu.

Büşra Işıldar çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi, yarı finalde Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükselmişti.

Milli boksöre altın madalyasını Türkiye Boks Federasyonu Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Pınar Kuçinoğlu takdim etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Ailesinin dünyası başına yıkıldı
Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı
Cuma mesajları 2021 yeni resimli sözler
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: Fetullah Gülen imzalı kol saati ele geçirildi
Thodex mağdurundan Faruk Fatih Özer'e suç duyurusu: Sadece Türkiye’de olan bir olay değil
Hulki Cevizoğlu 128 milyar dolar iddiasının kaynağını açıkladı
Galatasaray'daki hataları başını yaktı Fatih Terim kalemini kırdı!
Aydın'da beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı
Jose Mourinho'nun yeni adresi şaşırttı! Rivaldo böyle duyurdu
23 Nisan kısa kutlama mesajları 2021 23 Nisan sözleri
Yorumlar