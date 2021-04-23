2019’da 2 milyon Euro değer biçilen başarılı futbolcunun şimdilerde piyasası 10 milyon Euro. Yıldız orta sahanın EURO 2020'de de değerine değer katıp Fenerbahçe'ye ciddi paralar kazandırması bekleniyor.

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Fenerbahçe ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, değer kazanıyor. Ligde daha önce gol-asist katkısında iki kez çift haneleri yakalayan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı. İlk kez 2014-15 sezonunda Şenol Güneş ile birlikte Bursaspor'da 3 gol, 7 asistle 10 gole katkı verip çift rakamları gördü. Ozan ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

5 gol 8 asist

Sabah gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertli takımdaki kariyeri iniş çıkışlarla süren milli oyuncu, geçen yıl yeniden doğdu. 2018- 19 sezonunda 6 gol atıp, 6 asist yaparak (12 gollük katkı) ikinci kez çift haneyi gören Ozan, bu sezon ise 5 gol, 8 asistle (13) daha önceki istatistiklerini de geride bıraktı.

Değerini 5'e katladı

Son 2 sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli futbolcu, 2019'da 2 milyon Euro'luk piyasa değerini şu an 10 milyon Euro'ya çıkardı. Bu rakamın EURO 2020 sonrası yükselmesi bekleniyor.