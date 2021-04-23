Serie A ekiplerinden Milan, Zlatan İbrahimovic ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Futbolun yıllara meydan okuyan yıldızı Zlatan İbrahimovic, Milan'daki serüvenine devam edecek. 39 yaşındaki forvet, İtalyan deviyle sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiği 2 sezonun ardından Milan'a dönen İbrahimovic, kırmızı-siyahlı formayı bir süre daha üzerinden çıkarmayacak.

130 maçta 84 gol attığı İtalyan ekibiyle sözleşmesini 1 yıl uzatan İsveçli futbolcu, 40 yaşında da Serie A'da boy gösterecek.

Bu sezon yıllar sonra şampiyonluk yarışına dahil olan Milan'da etkili bir futbol ortaya koyan Zlatan, 17 lig maçında 15 gole imza attı.

Sözleşme yenileme töreninin ardından kulüp kanalına konuşan İbrahimovic "Burada olmaktan çok mutluyum. Burası benim evim" dedi.