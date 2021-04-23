Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tütün ürünü kullananlarda koronavirüsün 32 kat daha ağır seyrettiğini söyleyerek, büyük riske dikkat çekti.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal D ekranlarında yayınlanan bir programa canlı bağlanarak merak edilenleri yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüsün kalp-damar rahatsızlıklarını tetiklediğini söyleyerek "damar için pıhtılaşmayı artıyor" dedi.

Ardından vatandaşın kafasında soru işareti olan "tütün ürünleri kullananlar entübe olmuyor" bilgisini ise kesin bir dille yalanladı. Ceyhan bilginin yanlış olduğunu "Tütün ürünü kullananlarda hastalık 32 kat daha ağır seyrediyor" diyerek büyük riske dikkat çekti.

"Hamileler ilk 3 aydan sonra aşı olabilir"

Ardından aşı olduktan sonraki ilk dört saatin önemli olduğunu vurgulayan Ceyhan, hamileler için "ilk 3 ayın ardından aşı olabilirler" ifadesini kullandı. İlaç konusunda ise hekimin önerisine uygun olarak kullanılmasını gerektiğini söyleyerek "kortizonlu ilaçlar başarıyla kullanılıyor" dedi.

"Tek doz aşıya karşıyım"

Ayrıca, koronavirüs geçirenlerin antikor oranlarına güvenmemeleri gerektiğini vurgulayıp "Bu testler hastanelerdeki yükü artıyor, gerekli değil" dedi. Gündemde olan "BioNTech aşısında tek doz yeterli" tartışmasından da bahseden Profesör Ceyhan, "tek doz aşıya kesinlikle karşıyım" dedi.

Mutant virüs tehlikesiyle ilgili ise "çocuk hastalarımızın sayısı arttı" diyerek virüsü geçiren çocuklarda karın ağrısı, deri döküntüsü olursa mutlaka hekime danışılması gerektiğini söyledi.