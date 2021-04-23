Bugün bankalar açık mı 23 Nisan banka çalışma saatleri

23 Nisan yani bugün sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun net yanıtı geldi. İçişleri bakanlığı yeni bir genelge ile yasağı ilan etti. 3 günlük yasak perşembe günü saat 19.00'da başladı 26 Nisan pazartesi günü saat 00.05'te sona erecek. Peki bankalar bugün açık mı, 23 Nisan banka çalışma saatleri ne?

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23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun net yanıtı geldi. İçişleri bakanlığı yayınladığı genelge ile 3 günlük sokağa çıkma yasağını duyurdu. Buna göre 3 günlük 23 Nisan yasağı perşembe günü saat 19.00'da başladı ve 26 Nisan pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Peki kimler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak, nereler açık olacak, özel sektör çalışanları bugün tatil mi olacak?

Yasak ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor: Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Kimler muaf olacak: Daha önce genelge ile belirtilen ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi' aynen geçerli olacak.

Açık olan yerler neresi: Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Kutlamalar ile ilgili açıklama: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şu esaslara göre kutlanacak:



*Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak.

*Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

*Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

23 Nisan'da hangi kurumlar tatil: 23 Nisan’da PTT’ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan’da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT’ler açık olacak.

Tapu Müdürlüğü açık mı: Kamu kurumu olan tapu sicil müdürlükleri de kapalı olacak. Devir satış ev arsa devri gibi işlemler yapılamayacak.

Borsa İstanbul (BIST) açık mı: Borsa sabah ve öğleden sonra seansları açılmayacaktır.

Kargolar açık mı: Kargolar hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte geçtiğimiz yıllarda kargolar açık kalmış ve hizmet vermiştir.

Noter ve Trafik Tescil açık mı :Araç alım-satım ve bilumum tüm noter işlemleri yapılmayacak.

Hastaneler açık mı: 23 Nisan Cuma günü hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Acil servisler hizmet vermeye devam edecek.