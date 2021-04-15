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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." dedi.

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Türkiye ile Mısır arasında yeni bir dönem başlıyor. Karşılıklı sıcak mesajların ardından iki ülke, işbirliğini resmileştirmek için somut bir adım attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." dedi.

Montrö sözleşmesiyle ilgili tartışmalara değinen Çavuşoğlu: "Türkiye Montrö Anlaşmasını harfiyen uyguluyor. Bundan ne Rusya'nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Ermeni Tehciri kararınını yıl dönümü olan 24 Nisan'da ABD Başkanı Biden'ın ne söyleyeceğiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "ABD uluslararası hukuku dikkate alırsa (sözde Ermeni soykırımına dair) böyle bir karar vermez" dedi.

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