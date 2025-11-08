BIST 10.925
Dilovası'ndaki yangın sonrası 7 kamu görevlisi açığa alındı

Dilovası'ndaki yangın sonrası 7 kamu görevlisi açığa alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm fabrikasına ilişkin 7 kişinin açığa alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdürü Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den sorumlu şube müdürü ve bir personelin açığa alındığını açıkladı.

"SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN AÇIĞA ALINDILAR"

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kocaeli ili Dilovası ilçesinde meydana gelen elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Söz konusu olayla ilgili olarak Bakanlığımız tarafından iki Başmüfettiş ve bir Müfettiş görevlendirilmiş olup süreç tüm yönleriyle titizlikle takip edilmektedir.

Ayrıca olayla ilgili olarak SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın selameti açısından; 

SGK Kocaeli İl Müdürü,
SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı,
Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü,
Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü,
İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü,
İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sürecin her aşaması dikkatle takip edilmekte ve gerekli tüm adımlar atılmaktadır."

