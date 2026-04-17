Dijital tehditlere karşı uzman isim aileleri uyardı: Dijital ayak izlerini takip edin

Okullarda yaşanan şiddet olayları sonrasında çocukların internetteki güvenliği mercek altına alındı. Uzmanlar, denetimsiz dijital mecraların gençler üzerinde yarattığı risklere dikkat çekerek ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi faaliyetlerini ve mesajlaşma gruplarını sıkı takibe alması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen okul saldırıları, dijital platformların gençler üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha tartışmaya açtı.

Eğitim ortamlarında yaşanan bu sarsıcı gelişmelerin ardından bilişim uzmanları ve psikologlar, kontrolsüz internet kullanımının barındırdığı büyük tehditlere karşı kamuoyunu bilgilendiriyor. Özellikle mesajlaşma uygulamaları ve oyun platformlarında kümelenen yapıların, çocukların gelişimini olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Dijital platformlardaki gizli tehdit

Siber güvenlik alanında incelemeler yapan uzmanlar, gençlerin anonim kimliklerle dahil oldukları kapalı devre mesajlaşma gruplarının zaman içerisinde suç odaklı yapılara dönüşebileceğine işaret ediyor. Kimlik arayışı sürecinde olan çocukların, bu tür sanal ortamlarda fark edilmeden manipüle edildiği ve zararlı içeriklerin bir parçası haline getirildiği vurgulanıyor. Bu tehlikeli süreç, çocukların gerçek dünyadan koparak şiddeti normalleştiren bir dijital evrene sürüklenmesine neden oluyor.

Ebeveynlere yönelik denetim çağrısı

Ekran Bağımlılığı isimli kitabın yazarı olan İsmail Polat, ailelerin çocuklarının dijital ayak izlerini çok daha yakından izlemesi gerektiğini ifade etti. Son dönemde yaşanan okul saldırılarında sanal mecralarda örgütlenen yapıların etkisinin yadsınamaz olduğunu belirten İsmail Polat, ebeveynlerin teknoloji kullanımı konusunda daha bilinçli ve uyanık olmaları gerektiğini aktardı. Çocukların internet üzerindeki her türlü aktivitesinin aile süzgecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Sosyal medya kullanımı için yaş sınırı

Çocukların dijital güvenliği için kritik uyarılarda bulunan İsmail Polat, 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya hesabı açılmaması gerektiğini savundu. Ailelerin, çocuklarının internet ortamındaki yazışmalarını, tercih ettikleri dijital oyunları ve aktif oldukları tüm platformları düzenli olarak kontrol etmesinin hayati önem taşıdığına değinildi. Uzmanlar, kontrolsüz bırakılan dijital evrenin çocuklar için geri dönülemez zararlar doğurabileceği konusunda birleşiyor.